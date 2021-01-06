درة بـ"الحجاب" وإطلالة هند صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية جذابة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام "حمام السباحة"

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "حجاب"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

هند رضا

نشرت المذيعة، الفنانة هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها تمارس الرياضة على "دراجة".