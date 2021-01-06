فيديو.. فيفي عبده لجمهورها: "أنا بخير وكنت تعبانة بسبب حقنة غلط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن تطورات حالتها الصحية.

وبدأت "فيفي" الفيديو بتوجيه رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، ثم طمأنت جمهورها على حالتها الصحية قائلة: "أنا بخير الحمد لله، وكل الموضوع إني خدت حقنة غلط ولمست العصب".

وتابعت: "أنا الحمد لله دلوقتي كويسة وبخير، وباخد دلوقتي دوا أعصاب، وحبيت أطمنكم عليا".

كما وجهت الشكر لجمهورها بعدما وصل عدد متابعيها على إنستجرام ل٧ ملايين متابع.

وأشارت إلى أنها حزينة بسبب أزمة فيروس كورونا ، مؤكدة أن سبب عدم ظهورها الفترة الماضية على السوشيال ميديا هى حالة الإكتئاب بسبب كورونا.

وكانت فيفي عبده قد أثارت قلق جمهورها منذ فترة بعد ظهورها في مقطع فيديو تطلب الدعاء لها بسبب تعرضها لأزمة صحية، وبسبب عدم الكشف عن تلك الأزمة طالتها الكثير من الشائعات لتخرج بعدها وتؤكد أنها لم تدخل المستشفى كما أشيع.