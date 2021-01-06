محرومة من الإنجاب واشترت مقبرتها.. أحزان "ساحرة الجنوب" حورية فرغلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

" صعبان عليا نفسي" وفقدت الثقة في نفسي"، عبارات صادمة كشفت عنها الفنانة حورية فرغلي بعد معاناتها الصحية والنفسية، وهي تتحدث عن عمليات التجميل الفاشلة التي أجرتها في الأنف، وغيرت ملامحها، وما تتعرض له من تجاهل وتنمر خلال السنوات الماضية.

حورية المولودة في الإمارات عام 1977، والحاصلة عام 2002 على لقب ملكة جمال مصر، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، عقب المداخلة الهاتفية التي أجرتها أمس الإثنين مع برنامج "مساء dmc"، إذ قالت: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا بكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

وتابعت: "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق ما بين شكلي قبل كدة، ودلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقى ومش باستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".

وأضافت: "محدش هنأني برأس السنة غير أخويا، وحابسه نفسي في غرفة نومي، ومستنية أسافر أمريكا عشان أعمل عملية لكن جائحة فيروس كورونا عطلت السفر بعد الاتفاق مع الدكتور".

ملكة جمال

وتعد الأزمة الحالية واحدة من سلسلة أزمات واجهت حورية فرغلي على مدى 18 عام، وبالتحديد عقب فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، إذ اضطرت للتنازل عن اللقب بعد إنتشار شائعات تزعم أن منحها اللقب، تم بعد تدخل ابن أحد الوزراء، بسبب وجود علاقة عاطفية تجمعها به، حسبما ذكرت خلال ظهورها في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكشفت حورية خلال اللقاء عن وفاة خطيبها، قبل يوم واحد من زفافهما.

محرومة من الإنجاب

حورية التي شاركت في بطولة فيلم "طلق صناعي"، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، كشفت عن خضوعها لعملية نزع الرحم بسبب عيب خلقي وراثي، وأن طبيبها المعالج منحها فرصة 10 سنوات لكي تتزوج فيها، وتحاول الإنجاب قبل أن تُزيل الرحم.

وقالت حورية أنها اشترت مدفن خاص بها ومستعدة للموت في أي لحظة من اللحظات، وتدعوا أن تموت وهى بصحة جيدة.







