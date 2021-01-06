أحمد على الحجار يكشف لحديث القاهرة تجربته مع دراسة المزيكا فى الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الفنان الشاب أحمد على الحجار، إنه يتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، للدراسة وتحديدا فى "بوستن"، فى احدى كليات المزيكا، وتخرج فيها منذ 4 سنوات، ثم جاءته أكثر من فرصة للغناء فى حفلات ومشاريع، وتزوجت وانطلقت فى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، لا أفكر فى مسمى

"المشروع" الخاص بى والمزيكا التى أقدمها، فأنا أحب المزيكا والغناء والتأليف والتلحين، وأحاول تقديم شيء يتماشى مع ما درسته.

وتابع،أتابع أغانى المهرجانات وبعضها يعجبنى، ولكن أحاول أقيم خارج نطاق الصح أو الخطئ، وعلى المستوى الشخصى، لم أحاول غناء هذا النوع من الغناء، وفيما يتعلق

بالمسرح، فقدمت "يمامة بيضا" مع والدى على الحجار.

وأردف، أغنية "مش نظرة وابتسامة" لسيمون "فلتة"، لحنها مهم والجميع يتذكرها، ودائما ما كنت أدندنها بنفسى فى أوقات كثيرة، وأثناء وجودى فى أحد الدروس فى البيانو حاولت عزفها ووجدتها.

واستطرد، الألبوم موجود على كافة المنصات المسموعة والمرئية بإسم أحمد على الحجار، مشيرا إلى أن احدى مؤلفات الأغانى الأمريكية، كان لديها فضول وسألتنى عن الأغانى التى أقدمها وطلبت منى أغنى معها من حفلات الجرامى.