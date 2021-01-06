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أحمد على الحجار يغنى لأنغام وسيمون ويهدى "حديث القاهرة" أحدث أغنياته

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم الفنان الشاب أحمد على الحجار مجموعة من الأغانى بصوته، وذلك خلال تواجده ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر خاصية الفيديو، كان فى مقدمتها أغنية "راحت ليالى" للنجمة أنغام، كذلك غنى "مش نظرة

وابتسامة"، لسيمون.

 

كما أهدى أحمد على الحجار برنامج "حديث القاهرة"، أحدث أغنياته وهى أغنية "اوصلنى"، من ألبومه الجديد، حيث عرض البرنامج كليب "أوصلنى" وهى كلمات

حسام حداد، حفيد فؤاد حداد.

 

وأختتم الحجار البرنامج بغناء "طاير يا هوا"، وبعرض مقطع من احدى حفلات الحجار وهو يغنى "زرونى كل سنة مرة"، مع احدى المطربات الأمريكيات، كذلك روى تفاصيل غناءه فى حفل "الجرامى"، وهى احدى الحفلات الشهيرة فى الولايات المتحدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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