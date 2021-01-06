شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مؤمن حسن يكشف سر اختفائه عن الوسط الفنى لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مؤمن حسن، عن سر اختفائه لفترة طويلة بعيدا عن المجال الفني، قائلا: "كنت متواجد فى سلطنة عمان، وذهبت كموظف في البداية وبعد تواجدى هناك لمدة 6 سنوات فتحت شركة تعمل في الميديا".

أضاف مؤمن حسن، في تصريحات لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى، أن ابنته الكبرى تدرس حاليا في كلية طب الأسنان، مؤكدا عودته إلى مصر قبل عامين، قائلا: رجعت مصر وفتحت شركة خاصة بالتسويق والاستثمار العقارى".

وعن إمكانية عودته للتمثيل مرة أخرى، قال: "الجمهور السعودى طلب مني إنشاء شبكة قنوات سعودية والقيام بدور بطولة في أحد المسلسلات العام الماضى، وفعلت، والعام الحالى معروض عليَّ مسلسل آخر"، متابعا: "ابنتى الصغرى تميل إلى التمثيل وهناك احتمال لضمها معه في المسلسل الحالى الذى من المقرر عرضه في رمضان المقبل".