شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تهنئ المسيحيين بعيد الميلاد وتغنى "دبدوبة التخينة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة فيفى عبده، جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، على حالتها الصحية وأزمتها التى تعرضت لها مؤخرا، ومهنئة شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث ظهرت فى فيديو جديد، قائلة: "أنا عاوزه الجمهور يطمن إنى أنا بخير"، مع غناء أغنية "دبدوبة التخينة".

وعلقت فيفى، على الفيديو أيضا، قائلة: "‏يا جماعة أنا كويسة جدا.. وبعيّد على إخواتى المسيحيين كلهم، كل سنة وهم طيبين يا رب".

وكانت النجمة فيفى عبده كشفت عن فيديو جديد لها من خلال صفحة إنستجرام الخاصة بها لتطمئن جمهورها على صحتها، كما قدمت لهم التهنئة بمناسبة العام الملادى الجديد 2021، وأشارت فيفى عبده إلى أنها بخير لكنها تتناول أدوية للأعصاب بعدما أخذت حقنة بالخطأ لمست عصب بها.





وشاركت النجمة الاستعراضية فيفى عبده، فى وقت سابق عبر حسابها على انستجرام أيضا، صورة من أرشيفها مع نجم الأكشن سلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور، مشيرة إلى أنها قابلته خلال تواجدها فى مهرجان كان السينمائى أثناء تناولهما العشاء.

وعلقت النجمة الاستعراضية فيفى عبده قائلة: "‏صورتى مع النجم العالمى سيلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور فى عشاء فى مهرجان كان".





على جانب آخر، كانت الفنانة فيفى عبده قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": صحتى تحسنت، ولكن ما زالت فى فترة نقاهة، وأشكر من خلالكم كل جمهورى العظيم اللى كان بيسأل عليا بصفة مستمرة".