شكرا لقرائتكم خبر عن شافكى المنيرى: منزعجة من عدم تكريم اسم الفنان ممدوح عبد العليم منذ وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية شافكى المنيرى، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، عن حزنها الشديد من تجاهل المهرجانات الكبيرة تكريم اسم الفنان الراحل من وفاته.

وقالت شافكى المنيرى، في تصريحات لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى، إنها تندهش من عدم تكريم اسم الفنان الراحل إلى الآن، رغم احتفاء الإعلام والناس والجماهير كافة بذكرى رحيل وميلاد الفنان الراحل بشدة، مضيفة: "لو ممدوح كان عايش وأنا قلت الكلام ده دلوقتى كان هيزعل مني، لأنه لم يطالب بتكريمه في حياته".

وعن ابنته هنا ممدوح عبد العليم، قالت زوجة الفنان الراحل: "كان معها طوال الوقت، وكان أب شديد ومحب وصاحب ولطيف، وهذا سبب أزمة لهنا بعد وفاته.. وهنا حاليا تجرى ماجستير رغم صغر سنها وهي في العشرينات حاليا وأعتبر هذا تكريم كبير".

وتحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان ممدوح عبد العليم، الذى عُرف بأدائه الرائع فى 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا، تنوعت فيها أدوراه فأجادها جميعا، ما جعله قريبا من وجدان محبيه وجماهيره الذين فجعوا بوفاته، التى كانت فى مثل هذا اليوم من عام 2016 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

جسد ممدوح عبد العليم عشرات الأدوار فقد كان شغوفا بالفن، لكنه اتجه للدراسة فى مجال آخر، وحصل على البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية، والتى كانت بوابته لعالم الفن، كما تميز بثقافته ورؤيته وكان معروفا فى الوسط الفنى بأخلاقه ودماثة خلقه.

ولد عام 1956 وبدأ مشواره الفنى وعمره 8 سنوات، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، شارك فى أكثر من 60 مسلسلا وفيلما، حصل على عشرات الجوائز الفنية والإبداعية.

تزوج من المذيعة شافكى المنيرى، وكان معروفا بأخلاقه الراقية وثقافته الواسعة، كان يرفض أى مقابل مادى لظهوره فى البرامج، وتوفى عام 2016 بأزمة قلبية أثناء أداء التمرينات الرياضية.