شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد فى حوار مع علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم محمد فؤاد ضيفا على الزميل علي الكشوطي بعد قليل فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، ويتحدث فؤاد عن أغنيته الجديدة "الحفلة" والتى أثارت الكثير من الجدل، حيث يرد فؤاد على منتقديه ويكشف عن أعماله الجديدة، كما يرد على رأى الموسيقار حلمى بكر فى أغنيته الجديدة.



النجم محمد فؤاد والزميل علي الكشوطي

ويكشف النجم محمد فؤاد فى لقائه مع الزميل علي الكشوطي عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بعودته للساحة الفنية، من جديد بعد سنوات من الغياب عن طرح ألبومات.

وكان النجم محمد فؤاد طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناته الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لون جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة وهى أول أغنية لمحمد فؤاد في عام 2021.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة غير التى تم تسريبها، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.