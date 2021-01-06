شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر عن خلافه مع محمد فؤاد: لما أبقى شايف حد قدامى هرد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار حلمى بكر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أننا فى مرحلة تتعامل فيها الاشخاص بلا أخلاق، قائلا: "الحالة اللى احنا فيها دى بلا أخلاق.. ولما أكون شايف حد قدامى هبقى أرد"، وذلك ردا على تصريحات النجم محمد فؤاد فى إحدى المداخلات التليفزيونية، حيث قال: : "بعد تخطي حلمي بكر محنته سأرد ـ قاصدا وفاة شقيق حلمي بكر- وردي هيزعله، وكلامي هأجله وردي لن يكون سهلا عليه"، وأضاف فؤاد لبرنامج حضرة المواطن " أن ما قاله حلمي بكر تجاوز فى حقي، فلا أحد يتدخل فى أموره الخاصة، وهو ماعملش غير 5 أعمال فى حياته كلها، وعمري ما سمعت ليه أغنية".

وكان حرص النجم محمد فؤاد ظهر اليوم الثلاثاء على تقديم التعازى للموسيقار حلمى بكر في وفاة شقيقه أحمد، الذى وافته المنية صباح اليوم، وقال "فؤاد" عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص التعازي في وفاة الأستاذ أحمد بكر.. شقيق الفنان الكبير حلمي بكر.. ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وكانت أغنية "في الحفلة" حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر يوتيوب، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوى.