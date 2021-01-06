شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد يرد على شائعة وفاته: الخبر أزعجنى ومتواجد فى الإمارات لإحياء حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الجزائرى الشاب خالد، عن اندهاشه من شائعة وفاته التى انتشرت فى الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا باستنكار "الخبر أزعجنى وأزعج محبينى وكل الناس المقربة لى".

أضاف الشاب خالد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه يتواجد حاليا في الإمارات، لإحياء بعض الحفلات الغنائية، وكان آخرها حفلة رأس السنة.

وتصدر قبل أيام، الشاب خالد مواقع البحث المختلفة وذلك بعد تداول شائعة عن تعرضه لحادث سير ما أدى إلى وفاته وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعشاقى النجم الشهير حول العالم.