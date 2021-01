شكرا لقرائتكم خبر عن المخدرات تسببت فى نسيان النجم إيمنيم "شغلته" وجعلته يمر بأصعب فترة من حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يخجل النجم العالمى إيمنيم الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم من التحدث يوما بشأن "تعاطي المخدرات"، ويبدو أن النجم الشهير مربتجربة صعبة جدا منذعدة سنوات وذلك يرجع لتناوله جرعات زائده من المخدرات أثرت عليه بنسبة كبيرة وأثرت مؤقتا على قدراته في غناء الراب، وهى التصريحات التى أكدها خلال استضافته فى "SiriusXM"، وتم تداول هذه التصريحات على العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل "راب اب" .

فقد اعترف إيمنيم البالغ من العمر (48 عاما) أنه كان يمر بفترة صعبة جدا وذلك بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات "شبه مميتة" فى عام 2007 وهو ما جعله مضطر إلى تعليم نفسه موسيقى الراب مرة أخرى، وأكد قائلا:"اضطررت إلى إعادة تعلم الكثير من الأشياء ليس" الراب "فقط".

يذكر أن إيمنيم بدأ مسيرته الفنية عام 1988 واستطاع أن يبهر العالم بموهبته الساحرة التي جعلته واحد من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، ومن أبرزالأغنيات التي قدمها إيمنيم هي "Fall" و "Not Afraid" و "Love The Way You Lie"، وغيرهم الكثيرين.