شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تنشر فيديو لتطمئن جمهورها على صحتها: أنا بخير بس باخد أدوية أعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة فيفى عبده عن فيديو جديد لها من خلال صفحة إنستجرام الخاصة بها لتطمئن جمهورها على صحتها، كما قدمت لهم التهنئة بمناسبة العام الملادى الجديد 2021، وأشارت فيفى عبده إلى أنها بخير لكنها تتناول أدوية للأعصاب بعدما أخذت حقنة بالخطأ لمست عصب بها.

وكانت النجمة الاستعراضية فيفى عبده شاركت عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة من أرشيفها مع نجم الأكشن سلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور، مشيرة إلى أنها قابلته خلال تواجدها فى مهرجان كان السينمائى أثناء تناولهما العشاء.

وعلقت النجمة الاستعراضية فيفى عبده قائلة: "‏صورتى مع النجم العالمى سيلفستر ستالون والنجمة العالمية إليزابيث تايلور فى عشاء فى مهرجان كان".

على جانب آخر، كانت الفنانة فيفى عبده قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": صحتى تحسنت، ولكن ما زالت فى فترة نقاهة، وأشكر من خلالكم كل جمهورى العظيم اللى كان بيسأل عليا بصفة مستمرة".