مستر بين يعترف: أشعر بكراهية تجاه أفلامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الممثل الإنجليزي روان أتكينسون، الشهير بمستر بين، أنه لا يحب أغلب أفلامه وخاصةً شخصية مستر بين الكوميدية.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، ما زال من المفترض أن يقدم الممثل فيلمًا جديدًا عن شخصية مستر بين، لكنه يأمل في أن يكون هذا الفيلم نهاية عمله مع السلسلة.





وذكر أتكينسون: "بعد عملنا على مسلسل أنيميشن عن مستر بين، نرغب في تقديم فيلم أنيميشن آخر، خاصةً مع سهولة تجسيد الشخصية صوتيا فقط مقارنة بتجسديها فعليًا".

وتابع: "لا استمتع بلعب دور مستر بين، عبء المسؤولية ليس سهلًا، وأجد أن تقديم الشخصية كل هذه الأعوام موتر ومرهق، لذلك أتطلع لإنهاء السلسلة".

وأضاف: "الأمر ليس شخصيًا، لا أحب الكثير من أفلامي، باستثناء سلسلة Blackkadder (بلاكادار)، لأن مسؤولية إضحاك الناس كانت تعتمد عليّ".