مخرجة "وندر وومن": الفيلم خرج للنور بعد حرب مع شركة الإنتاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المخرجة الأمريكية باتي جينكيز تفاصيل جديدة مؤخرًا، عن تفاصيل طرح سلسلة "وندر وومن" للنور، والمعاناة التي واجهتها في سبيل ذلك.

ومع طرح الجزء الثاني من السلسلة بعنوان: Wonder Woman 1984، والنجاح الكبير الذي حققه الفيلم، ذكرت المخرجة أنها واجهت حربًا شرسة كي يصدر العمل بهذا الشكل.

ووفقًا لموقع "هندوستان تايمز" الهندي، تحدثت المخرجة عن العلاقة المضطربة بينها وبين شركة إنتاج السلسلة ورنر بروس الأمريكية.





وقالت باتي جينيكز، إن "ورنر بروس" لم ترغب في الاستفادة من أفكارها، وإنما أرادات واجهة فقط لإثبات تنوعها، كونها امرأة.

وأضافت: "لم تسمع الشركة لأي من أفكاري في البداية، ولم ترغب في تنفيذ سيناريو (وندر وومن) الذي قمت بتأليفه، ولكن بعد نجاح الجزء الأول تغير الوضع وتم الترحيب بعودتي لتنفيذ جزء جديد".

سلسلة "وندر وومن" تدور حول الأميرة ديانا من مملكة الأمازون، التي تناضل لاسترداد حقها الشرعي في إرث المملكة، وهو من بطولة جال جادوت.



