شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنانات منى زكى وداليا إبراهيم وكارولين خليل فى "بالعربى الفصيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى عن صورة نادرة من كواليس مسرحية "بالعربى الفصيح"، التى شهدت الانطلاقة الفنية الأولى للنجمة منى زكى، وأيضا العديد من الفنانين والفنانات منهم سيد الرومى وكارولين خليل وداليا إبراهيم.





ونشر صبحى الصورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أتبعها قائلا: "أول ظهور لمنى زكى فى مسرحية بالعربى الفصيح عام 1991، والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم، وكارولين خليل وسيد الرومى"، مشيرا إلى أن المسرحية لم يتم تصويرها.





من ناحية أخرى، ما زال فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى ومصطفى خاطر، يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس 354,819 ألف جنيه، لتصل ايراداته لـ 8,081,407 جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وموخرا خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير، تظهر بها بشكل وإطلالة مختلفة على غلاف إحدى المجلات الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوي للعيون وتسريحة شعرغير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستان أحمر والصورة الأخرى فستان وغطاء للرأس يشبه الشبكة، حيث نشرت صور منها عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام".