شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة الضوء الشارد.. الذكرى الخامسة لوفاة ممدوح عبد العليم "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان ممدوح عبد العليم، الذى عُرف بأدائه الرائع فى 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا، تنوعت فيها أدوراه فأجادها جميعا، ما جعله قريبا من وجدان محبيه وجماهيره الذين فجعوا بوفاته، التى كانت فى مثل هذا اليوم من عام 2016 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

جسد ممدوح عبد العليم عشرات الأدوار فقد كان شغوفا بالفن، لكنه اتجه للدراسة فى مجال آخر، وحصل على البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية، والتى كانت بوابته لعالم الفن، كما تميز بثقافته ورؤيته وكان معروفا فى الوسط الفنى بأخلاقه ودماثة خلقه.

ولد عام 1956 وبدأ مشواره الفنى وعمره 8 سنوات، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، شارك فى أكثر من 60 مسلسلا وفيلما، حصل على عشرات الجوائز الفنية والإبداعية.

تزوج من المذيعة شافكى المنيرى، وكان معروفا بأخلاقه الراقية وثقافته الواسعة، كان يرفض أى مقابل مادى لظهوره فى البرامج، وتوفى عام 2016 بأزمة قلبية أثناء أداء التمرينات الرياضية.