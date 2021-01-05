شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفلة" تتسبب فى خلاف بين محمد فؤاد وحلمى بكر.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلاف جديد يطفو على الساحة الفنية بطله الموسيقار حلمي بكر، والذي شن هجوما عنيفا على النجم محمد فؤاد، بسبب غنائه أغنية الحفلة، والتي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات، حيث قال بكر في تصريحات صحفية موجها حديثه لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".

وهو فيما يبدو أن هذا الهجوم، أزعج محمد فؤاد وجعله يرد بعنف على بكر، قائلا : "بعد تخطي حلمي بكر محنته سأرد ـ قاصدا وفاة شقيق حلمي بكر- وردي هيزعله، وكلامي هأجله وردي لن يكون سهلا عليه"، وأضاف فؤاد لبرنامج حضرة المواطن " أن ما قاله حلمي بكر تجاوز فى حقي، فلا أحد يتدخل فى أموره الخاصة، وهو ماعملش غير 5 أعمال فى حياته كلها، وعمري ما سمعت ليه أغنية".

وكان حرص النجم محمد فؤاد ظهر اليوم الثلاثاء على تقديم التعازى للموسيقار حلمى بكر في وفاة شقيقه أحمد، الذى وافته المنية صباح اليوم، وقال "فؤاد" عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص التعازي في وفاة الأستاذ أحمد بكر.. شقيق الفنان الكبير حلمي بكر.. ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وكانت أغنية "في الحفلة" حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر يوتيوب، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

المطرب محمد فؤاد طرح مؤخرا أغنية "شكوى إلى الله"، حيث تزامن طرحها مع عيد الأضحى الماضي، من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.