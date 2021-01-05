شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يدعم حورية فرغلى: كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا.. أزمة وهتعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود عبد المغنى، على دعم النجمة حورية فرغلى، خلال الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات.

ونشر عبد المغنى، عبر حسابه على انستجرام، صورة مع حورية، خلال الأعمال الفنية التى تشاركا فيها سويا، أتبعها قائلا: "كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدى".



عبد المغنى

وكانت الفنانة حورية فرغلى، قالت إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، لكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها.

وأوضحت حورية لـ"الخليج 365"، أنها لم ترَ نفسها فى "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى فى المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .





وتابعت حورية، أن هناك شخصيتين فقط هما اللذان يبادران فى السؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها وتتحدثا إليها فى أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبون منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا .