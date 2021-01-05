شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: عيد ميلادى على جوجل غلط و 2020 كانت سنة صعبة عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة فى تصريح لليوم السابع بأن عيد ميلاده ليس اليوم كما هو مذكور على موقع جوجل، و ذكر أن عيد ميلاده يوم 21 فبراير ، وأعرب عن سعادته بأن الجمهور يذكره ويبحث عن أخباره، وأضاف أن عام 2020 كان من أصعب الأعوام التي مرت عليه، وتمنى من الله في العام الجديد أن "يبعد عنا هذا وباء كورونا".

وقد وجه عبد الباسط حمودة مؤخرا رسالة و نصيحة لكل من مطربى المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد خلافهما من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك،قائلا: "حمو بيكا وعمر كمال طالعين يتخانقوا ويتكملوا على بعض ومين مدانيش فلوس.. الناس بتضحك عليكم"، و أضاف "ماتسمعوش لحد لو مختلفين مع بعض يبقى كل واحد في حاله".

و من جانب آخر طرح المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنية باسم "حملونى"، بالاشتراك مع محمود الليثى و أحمد شيبه، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة ، و الأغنية ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد آدم، و الذى عرض بدور السينما يوم 30 ديسمبر تزامنا مع أحتفالات رأس السنة الجديدة.