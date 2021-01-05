شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة وراء شائعات تحول جاستين بيبر لـ"قس" فى كنيسة هيلزونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النجم العالمى جاستين بيبر ضحية للشائعات وذلك مع بداية عام 2021 ، حيث أشار البعض أن بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) يتدرب ويدرس لكى يصبح قس فى كنيسة هيلزونج، وهو ما نفاه النجم الشهير تماما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدا أنها مجرد شائعة، وذلك حسب موقع "فولتشور".

فقد انتقل مغنى "Anyone" البالغ من العمر (26 عاما) إلى الـ stories الخاصة بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير"Instagram" لينفى تقرير متداول عن أنه يدرس ليكون قس فى كنيسة هيلزونج فى مدينة نيويورك، وهى كنيسة كبرى معروفة بجذب المشاهير.

جاستين بيبر

تم نشرهذه القصة المختلقة لأول مرة بواسطة موقع "OK" كذلك موقع "بيدج سيكس"، وكان التقرير منقول عن مصدر مجهول الذى أشار أن بيبر لا يخطط للتخلى عن مسيرته الفنية، لكنه يشعر أن هناك دعوة أكبر له.. إنه يريد أن يكون وزيرا كاملا خلال العام المقبل".

وردا على هذه الشائعة علق بيبر: "أنا لا أدرس لأكون وزيرا أو أى شيء قريب من ذلك.. ليس لدى رغبة فى نشرهذه الأخبار الكاذبة ".