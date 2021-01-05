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القصة الكاملة وراء شائعات تحول جاستين بيبر لـ"قس" فى كنيسة هيلزونج

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القاهرة - سامية سيد - وقع النجم العالمى جاستين بيبر ضحية للشائعات وذلك مع بداية عام 2021 ، حيث أشار البعض أن بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) يتدرب ويدرس لكى يصبح قس فى كنيسة هيلزونج، وهو ما نفاه النجم الشهير تماما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدا أنها مجرد شائعة، وذلك حسب موقع "فولتشور".

بيبر يتصدر المواقع العالمية من جديد

فقد انتقل مغنى "Anyone" البالغ من العمر (26 عاما) إلى الـ stories الخاصة بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير"Instagram" لينفى تقرير متداول عن أنه يدرس ليكون قس فى كنيسة هيلزونج فى مدينة نيويورك، وهى كنيسة كبرى معروفة بجذب المشاهير.

النجم العالمي جاستين بيبر (2)

 جاستين بيبر  

 

تم نشرهذه القصة المختلقة لأول مرة بواسطة موقع "OK" كذلك موقع "بيدج سيكس"، وكان التقرير منقول عن مصدر مجهول الذى أشار أن بيبر لا يخطط للتخلى عن مسيرته الفنية، لكنه يشعر أن هناك دعوة أكبر له.. إنه يريد أن يكون وزيرا كاملا خلال العام المقبل".

وردا على هذه الشائعة علق بيبر: "أنا لا أدرس لأكون وزيرا أو أى شيء قريب من ذلك.. ليس لدى رغبة فى نشرهذه الأخبار الكاذبة ".

النجم العالمي جاستين بيبر (1)

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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