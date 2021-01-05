مات في صالة الجيم وبكى على الهواء لهذا السبب.. معلومات عن ممدوح عبد العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الخامسة على وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، إذ رحل عن عالمنا في ٥ يناير عام ٢٠١٦.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن ممدوح عبد العليم:

- اسمه بالكامل ممدوح محمود عبد العليم محجوب.

- حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية والتي كانت بوابته لعالم الفن.

- تعرف على الإعلامية شافكي المنيري للمرة الأولى حينما طلبت إجراء لقاء معه في لندن بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ومن هنا بدأت قصة حبهما وبعدها بفترة تزوجا، وأنجبا ابنة واحدة هي "هنا".

- أولى تجاربه الفنية من خلال مسلسل "الجنة العذراء" في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وقدّم دور نجل الفنانة الراحلة وزوجة المخرج كريمة مختار.

- شارك في العديد من المسلسلات منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ومنها في تلك الفترة: "صيام صيام، أصيلة، ليلة القبض على فاطمة، داليا المصرية، الحب في الخريف، الشاهد والمتهم" وغيرها.

- من أشهر أعماله مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية رفيع العزايزي، وحققت نجاحًا ساحقًا في ذاك الوقت.

- من أبرز أعماله السينمائية، "البريء" مع أحمد زكي، "كتيبة الإعدام" مع الراحلين نور الشريف ومعالي زايد، "المتمرد" مع فريد شوقي، و"سوبر ماركت" مع النجمة نجلاء فتحي، وغيرها.

- خاض تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة فقط من خلال فيلم "سمع هس" عام 1991، ونجح المخرج شريف عرفة في تحويل ممدوح عبد العليم في هذا العمل لممثل استعراضي يغني ويرقص مع النجوم: ليلى علوي وأحمد بدير وحسن كامي.

- في عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تماما وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

- وقدّم ممدوح للمسرح عدة مسرحيات، منها: "بداية ونهاية، لا بلاش كده، الأرض بتتكلم عربي، آخر كرم، وعائلتي" وغيره.

- آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق عام 2014، وغاب عن جمهوره قبل هذا العمل لنحو 5 أعوام منذ مسلسل "المصراوية" عام 2009.

- تحدث ممدوح عبد العليم عن سبب ابتعاده عن التمثيل في تلك الفترة، وقال إنه لم يستطع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر، وقال باكيا خلال حواره ببرنامج "بوضوح" عبر شاشة "الحياة" عام 2014: "أنا آسف مصر كانت موجوعة وصعب كنت أمثل".

- وبعد وفاته كتبت الإعلامية شافكي المنيري تفاصيل حياته وأعماله وقصة حبهما في كتاب حمل اسم "أيام في بيت المحترم" عن دار نهضة مصر، تشير فيه إلى أن الصفة الحقيقية التي اتصف بها ممدوح عبد العليم هي صفة الاحترام، والشخصية التي كانت تشبه بشكل كبير هي شخصية "رفيع بيه"، مؤكدة أنه لم يكن "بطلا من ورق".

- وتوفي ممدوح عبد العليم في يوم 5 يناير 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.