"إحنا أخوات ومفيش مشاكل خلاص".. جلسة صلح بين أحمد فهمي ومحمد رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف برنامج "ET بالعربي" عن جلسة صلح بين النجمين أحمد فهمي ومحمد رمضان بعد فترة مقاطعة بينهما قاربت العام وصلت إلى حد تبادل الهجوم بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد فهمي للبرنامج، إقامة جلسة صلح بينه ومحمد رمضان، مضيفا: "إحنا أخوات ومفيش مشاكل خلاص".

واشتعلت الأزمة بين "فهمي ورمضان" منذ فبراير الماضي، بسبب إبداء الأول رأيه في قضية رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، حيث أعرب فهمي عن رفضه لنشر رمضان صورة له بالمستشفى مصحوبة بتعليق: "الدكتور اللي صورني وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه حول قرار إيقاف أبو اليسر، وعقب ذلك تعرّض رمضان لانتقادات واسعة.

وبينما رمضان يتعرض لهجوم كبير عبر الشبكات الاجتماعية، ظهر الفنان أحمد فهمي وعقب على صورة محمد رمضان التي نشرها من المستشفى وقال: "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا إيه؟".

ورد محمد رمضان بطريقة غير مباشرة بنشر فيديو له من مسلسل "نسر الصعيد" يصفع خلاله أحد الأشخاص على وجهه، وعلّق قائلا: "أنت حاشر دماغك ليه؟".

وعاد أحمد فهمي مجددا وسخر من محمد رمضان عندما رد على بوست نشره الفنان محمد ثروت على حسابه حين كتب: "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنادي؟"، ليعلق فهمي قائلا: "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللي وشريهان، لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلا: "بس لو عملها حقيقي هيبقى أمبر وان".

وعلّق محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو قديم لأحمد فهمي يشيد فيه بموهبته.

بعد ذلك صرح أحمد فهمي في تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه انتقد محمد رمضان بسبب سخريته من "قطع عيش الطيار الموقوف، وهو ما يراه تصرف غير لائق".