أول تعليق من مروان حامد بعد وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مروان حامد، صورة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وفي أول تعليق له بعد وفاة والده، قال: "البقاء والدوام لله وحده.. شكراً لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكراً لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها".

أضاف مروان : "والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي".

وتابع: "عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته. كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة.".

واختتم مروان تعليقه: "أشكركم شكراً جزيلاً ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة".

توفي الكاتب الكبير وحيد حامد السبت الماضي، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

شيعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر، أمس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمً