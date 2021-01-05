جاستن بيبر ينجح كممثل بدور ملاكم بكليبه الجديد Anyone

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:45 مساءً - معظم نجوم ونجمات الغناء في هوليوود يحلمن بمزيد من النجاح الفني والتألق عبر السينما ونجحت بعضهن في تحقيق ذلك مثل: جنيفر لوبيز وبيونسيه وغيرهن،ولا يختلف المغني الأمريكي جاستن بيبر،البالغ من العمر "26 عاماً" عنهن.

وحقق المغني الأمريكي جاستن بيبر "26 عاماً" الحائز على جائزة "غرامي" مؤخراً بحسب وسائل الإعلام،نجاحاً رائعاً مزدوجاً كمغني وممثل بدور ملاكم محترف بكليبه الغنائي الجديد Anyone

الذي أطلقه في اليوم الأخير من عام 2020 الماضي.



23مليون و682 ألف مشاهدة في "يوتيوب"



وحقق فيديو كليب أغنية Anyone عبر موقع الفيديوهات العالمي:"يوتيوب" نسبة مشاهدة عالية، إذ تخطى الـ23 مليوناً و682 ألف مشاهدة لغاية اليوم الثلاثاء5 يناير-كانون الثاني، وتفاعل الملايين مع شخصية الملاكم التي قدمها بيبر في الكليب، وبأدائه التمثيلي الواقعي إلى حد كبير حسب وصف البعض في السوشيال ميديا.

زوي داتش

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جاستن بيبر يشكر زوي داتش على مشاركته كليبه Anyone

وبحسب موقع "هولا" ،شكر جاستن بيبر ببوست ومنشور وصورة له مع شريكته بالفيديو كليب الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأول من عام2021 الممثلة الأمريكية زوي داتش "26 عاماً" على ظهورها معه في كليبه الموسيقي الغنائي الجديد Anyone الذي أصدره ليلة رأس السنة 2020-2021 ،وجعله ينبض بالحياة في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه أكثر من 156 مليون متابع ومتابعة حول العالم.

وحازت صورته مع زوي دوتش وهو بزي الملاكمين قرب حلبة الملاكمة على 3 ملايين و900 ألف إعجاب خلال يومين فقط.



شارك جمهوره فيديو تغطية أوشامه قبل تصويره الكليب



كما شارك متابعيه في السوشيال ميديا وحسابه في موقع التواصل الإجتماعي"أنستغرام" كواليس التصوير،ونشر مقطع فيديو يتم فيها تغطية أوشامه على جسده بالماكياج ببراعة قبل تصويره مشاهد الملاكمة على الحلبة.