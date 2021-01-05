محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة الراحلة سعاد نصر

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الفنان الكبير محمد صبحي ذكرى وفاة الراحلة سعاد نصر، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد صبحي :"في مثل هذا اليوم 2007.. رحلت الفنانة سعاد نصر.. تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة.. رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء".



وتابع، تم تكريمك في احتفالية ٥٠ سنة فن وحضرت قطعة منك ابنتك فيروز وتسلمت التكريم بدلًا منك.. افتقدك كثيرا يا سعاد.. يا مايسة.. خاصة في زمن اللافن والانحلال.. الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته ".

جدير بالذكر أن الراحلة سعاد نصر، هي ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

شاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها (شقة وسط البلد) عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونة منها مسلسل (السمان والخريف) عام 1978 و(أيها الحب لا تهجرني) في العام نفسه.

وشاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين (حدوتة مصرية) عام 1982، وفي عام ذاته شاركت في فيلمي (الغيرة القاتلة) و(عنئوب الدم)، و قامت بدور نجوى

الراقصة في فيلم (بيت القاضي) عام 1984 وفي العام التالي شاركت في فيلم (هنا القاهرة)، أبدعت في المسرح بعد مشاركتها الفنان محمد صبحي مسرحية (الهمجي) عام 1985 وبعد ذلك شاركت في مسرحية (عائلة ونيس)، وحقق دورها في سلسلة مسلسلات يوميات ونيس نجاح جماهيري منقطع النظير حتى أنها ذكرت في بعض المقابلات الصحفية أن المعجبين ينادون عليها (ماما مايسة)، وعملت من جديد مع المخرج يوسف شاهين في فيلم (إسكندرية نيويورك) عام 2004 وبعدها شاركت في فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005.

وقامت بعملية شفط دهون ولكن نتيجة جرعة تخدير زائدة دخلت في غيبوبة لمدة عام وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007 تاركة ورائها ميراث من الأعمال الفنية بلغ 106 عمل.