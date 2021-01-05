بتوقيع الفخرانى.. «نجيب زاهى زركش» أول الأعمال الجاهزة للعرض الرمضانى 2021

ياسر رشاد - القاهرة - دائماً يصر النجم يحيى الفخرانى أن يقدم أعمالاً فنية متقنة، بعيداً عن معايير السوق التى تتسم – بسلق المسلسلات والتصوير على الهواء أثناء العرض - والسيناريو الذى يتم كتابته حلقة بحلقة، لكنه يقدم عملاً مدروساً فى خطة تنفيذه، ولذلك يضمن النجاح فى كل مسلسل ويستحق لقب جوكر الدراما المصرية فى كل عام، ولذلك بدأ تصويره باكراً، ومن المقرر أن ينهى التصوير خلال أيام ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض الرمضانى بمسلسل «نجيب زاهى زركش».

وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل، باكراً قبل حلول شهر رمضان المقبل ورغم انشغال النجم الكبير بجلسات مجلس الشورى باعتباره ممثل الفنانين فيه، إلا أنه أصر على بدء التصوير منذ فترة للانتهاء باكراً، تخوفاً من دخول الموجة الثانية من كورونا.

النجم يحيى الفخرانى وعد الجمهور بعمل فنى مختلف ومتميز ويجمع العائلة كلها أمام شاشة التليفزيون وهى عادته فى اختيار أعماله العائلية التى تحمل فى طياتها معانى كثيرة فنياً وإنسانياً، قال الفخرانى: إن اسم عمله الجديد «نجيب زاهى زركش» تم اختياره لأنه اسم رنان وهو اسم الشخصية التى تلعب دور البطولة، مضيفاً أنه سيعود رمضان القادم بمسلسل اجتماعى لايت وبه كوميديا وهو موضوع أحبه جداً، لأنه يناقش قضية ضرورة التمسك بمبادئ وقيم قاربت على الاختفاء من المجتمع، وإعادة طرحها على الجيل الجديد.

وأشار إلى أنه يظهر بشكل مختلف تماماً خلال الأحداث، حيث اضطر لاستخدام إكسسوارات شخصية تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البذلة وغيرها من الإكسسوارات التى توضح الشخصية التى تظهر غنية ولديها دار أيتام ضمن

الأحداث.

وأكد الفخرانى أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية فى ظل التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن نجله المخرج شادى الفخرانى حريص على تطبيق ذلك معه.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية مشابهة لنماذج فى حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وعددًا من القضايا الشائكة وكيفية إيجاد حلول لها، وذلك من خلال الشخصية التى تمتلك مؤسسة لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية.

تشارك فى العمل النجمة هالة فاخر التى شاركته فى العديد من الأعمال الفنية، وتجسد شخصية زوجة نجيب زركش بحلقة واحدة فقط، كضيف شرف، وأكدت أن الظهور مع الفخرانى فى مشهد واحد بمثابة مسلسل بالكامل فهو نجم استثنائى لا يتكرر، معبرة عن سعادتها بمشاركة الفخرانى من جديد.

ويجسد الفنان الشاب إسلام إبراهيم شخصية «سعيد» ابن نجيب زركش الذى يعيش فى منطقة شعبية يعمل فى وظيفة على شباك تذاكر بالسينما بأحد المولات التجارية وحياته كانت صعبة منذ طفولته، وسيظهر بلوك جديد من خلال هذه الشخصية، وقال: ترشيحى للمسلسل جاء عن طريق مخرج العمل، والدكتور يحيى الفخرانى، بعد أن شاهد عددا من أعمالى الفنية السابقة وأعجب بى كممثل، وأوضح «العمل مع الدكتور يحيى الفخرانى يوازى الحصول على كورس تمثيل».

ويشارك الفنان محمود أيمن بدور شاب يتيم يقيم فى دار أيتام أسسها نجيب زركش، بعد جحود أبنائه تجاهه، حيث اتجه لمساعدة المجتمع وتبنى

الأطفال من الشوارع وضمهم للدار، وبعدها تتصارع الأحداث.

وتشارك الفنانة الشابة رنا رئيس وقالت: إنها تجسد شخصية «نانسى» ووالدتها هى النجمة أنوشكا وخالها نجيب زركش.

أكد المؤلف عبدالرحيم كمال أن مسلسل «نجيب زاهى زركش» سيكون مسلسلاً اجتماعياً وليس صعيدياً، كما يشيع البعض، ومن المحتمل تغيير اسمه فى الفترة المقبلة، وأشار إلى أن المسلسل سيكون مفاجأة لجمهور يحيى الفخرانى، وسيقدمه بشخصية لم يظهر بها على مدار تاريخه الفنى، وأنه بعد أن قرأ الفكرة تحمس حيث كان مشترطاً أن يعود للدراما فى حالة واحدة فقط، وهى وجود عمل لم يقدم مثله من قبل، وهذا ما تم فى المسلسل الجديد، وأكد عبدالرحيم أن العمل مع الفخرانى متعة كبيرة خاصة بعد أن قدما ثنائيا متميزا خلال الأعمال السابقة.

مسلسل «نجيب زاهى زركش» تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.

ويسجل العمل التعاون الخامس الذى يجمع عبدالرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائياً ناجحاً خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات «شيخ العرب همام» عام 2010، و«الخواجة عبدالقادر» عام 2012، و«دهشة» عام 2014، و«ونوس» عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

غاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته «الملك لير» فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليالى وحققت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى «بالحجم العائلى» فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.