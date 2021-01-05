بعد غياب .. روبي تودع الكسل الفني بأغنيتان من أحدث ألبوماتها

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فترة من الغياب، تعود النجمة روبي للساحة الغنائية من خلال ألبوم (حتة تانية)، حيث انتهت من تسجيل أغنيتان من ألبومها الجديد، والذي من المقرر طرحه قريباً.

وتتعاون روبي في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم أيمن

بهجت قمر، توما، محمد يحيي وعزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم وأحمد إبراهيم.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير 2

فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

وتعاقدت مع المنتج وليد منصور على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "شغل خواجات" من تأليف شادي سلامة، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن اسم المخرج أو بقية نجوم الفيلم.

وكانت قد حلت النجمة روبي ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك في ليلة رأس السنة.