بعد تصدره التريند .. ماذا قدم مينا مسعود خلال مشواره الفني

ياسر رشاد - القاهرة - مينا مسعود، ممثل ومغني كندي من أصول مصرية، من مواليد 17 سبتمبر 1991، عُرف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019.

بدأ مينا مسعود حياته الفنية كممثل عام 2011 عندما ظهر في حلقة واحدة كدور قصير في كل من المسلسلين التلفزيونيين نيكيتا وCombat Hospital.

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كما قام بدور جاريد مالك في سلسلة Open Heart عام 2015، أدى مينا دور طارق كسار في مسلسل Jack Ryan من إنتاج أمازون برايم.

وتم الإعلان عام 2017 أن مينا سيمثل دور علاء الدين في فيلم بنفس الاسم من إنتاج شركة ديزنى العالمية.

وقال مينا عن الدور: "لقد كنت متحمسًا أن يتاح لي في النهاية

فرصة أداء شخصية ليست إرهابية ليس لها دلالة سلبية فهذه الشخصية لها دلالة إيجابية فهو ملهم الفيلم ودور ملهم، لقد كنت متحمسًا أخيرًا أن يكون لى دور في فيلم كهذا".

وأضاف مينا أنه فيلم مهم للفنانين من أعراق مختلفة في هوليود.

وكان مينا يمازح جاي ريتشي بأن علاء الدين سوف يتخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر، على سبيل المفارقة، تمكن الفيلم من تخطى حاجز المليار دولار أمريكي في الإيرادات على مستوى العالم.