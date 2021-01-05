(لتصوير أول فيلم مصري) مينا مسعود مطلوب على جوجل بعد وصوله القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد وصول مينا مسعود الفنان الكندي من أصول مصرية للقاهرة صباح اليوم، زادت معدلات البحث عنه من قبل الجمهور العربي لمعرفة تفاصيل فيلمه الجديد والمقرر تصويره باللهجة المصرية والذي يحمل عنوان "في عز الضهر".

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وتداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور لمينا لحظة وصوله لمطار القاهرة بصحبته مدير أعماله المصري جورج شحاته، واستقبال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب بدائرة روض الفرج وشبرا له، باعتباره ابن تلك المنطقة قبل قرار هجرة أسرته لكندا وهو بعمر الثلاث سنوات.

ووصل مينا مسعود القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد لتبدأ مرحلة التصوير، والذي تدور أحداثه حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم بمنتهى الحرفية

إلى أن يقع زعيم العصابة -والذي يجسده مينا- في حب إحدى الفتيات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، والأسماء المطروحة للمشاركة في العمل هم محمود حجازي ومحمد علي رزق ومحمد عز وذلك وفق تصريحات سابقة لـ جورج شحاته.

كما كشف شحاته أن مينا منشغل مؤخرًا بعدد كبير من العروض واختبارات الأداء ولكنه رحب بالفيلم المصري، نظرًا لأنه أحد أحلامه منذ الصغر وهو تقديم عمل مصري من بلده الأم والتمثيل باللهجة المصرية، وهذا ما أكده خلال تصريحات إعلامية أدلى بها عقب وصوله

بمطار القاهرة، مؤكدًا أنه فخور كونه من أصل مصري متمنيًا للفيلم تحقيق النجاح الكبير مثل الذي حققه فيلمه الأمريكي "علاء الدين"، موضحًا أن التفاصيل الكاملة عن "في عز الضهر" سيدلي بها خلال مؤتمر صحفي يعقده قريبًا.

أبرز أعمال مينا مسعود

يذكر أن مينا مسعود أنه كان مشاركًا كضيف شرف في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي عام 2019 وأكد أن اللغة العربية لا تعد عائقا كبيرا أمامه للمشاركة في أفلام مصرية، وقال مسعود أنه يتمنى العمل في الأفلام المصرية، ويرغب أن تشارك السينما المصرية دائمًا في أكبر المحافل السينمائية الكبرى وحصولها على جوائز الأوسكار.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود مسلسل "Reprisal" والذي حقق نجاح كبير، وجاء ذلك بعد نجاحه الباهر فى فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التى كان مخطط تنفيذها فى 2020 بسبب جائحة كورونا، بجانب طرحه لكتابه الأول والذي يحمل عنوان "Evolving Vegan".