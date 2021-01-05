ماجد المصري يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته بكورونا (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان ماجد المصري إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي بعيدًا عن أسرته وزوجته.

وأكد ماجد المصري أنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا منها فقدانه لحاسة الشم، قام على الفور بإجراء التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته بكورونا وفقًا لما ورد في بعض المواقع الصحفية.

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ووجه "ماجد" رسالة لجمهوره طلب منهم الحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الأيام الأخيرة حالات إصابة متعددة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث لحقت بعدد من الفنانين والإعلاميين، وجاء من بين الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا: "الفنانة يسرا، كريم فهمي، الإعلامي وائل الإبراشي ودينا

عبد الرحمن، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، إيناس الدغيدي، رامي رضوان، ماجد المصري ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" من إخراج سميح القاش وبطولة نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد الكثير من القضايا المهمة، إذ يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.