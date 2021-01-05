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في هذا الموعد ستبتلع المحيطات المدن الكبيرة على الأرض

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 4 دقائق

محيط

قام خبراء من معهد الجيولوجيا والتعدين الأسباني بحساب متى ستبتلع المحيطات، المدن الكبرى، حول العالم.

وبحسب تقرير في مجلة “Science”، لقد أجروا بعض الحسابات وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن ذلك سيكون عام 2040.

وفقًا للعلماء، يرتبط تطور الأحداث هذا بالاحتباس الحراري. ما يقرب من 22% من المستوطنات الكبيرة، حيث يعيش أكثر من 1.2 مليار شخص، معرضة لخطر الغرق تحت الماء، وذلك بحسب موقع “سبوتنيك”.

ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب حقيقة أن التربة تنحسر. تم الإبلاغ عن هذه الظاهرة بالفعل في 34 دولة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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