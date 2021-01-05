ريتا حرب تنضمّ لنُجوم مُسلسل "ظلّ"

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"الخليج 365" من بيروت: إنضمّت الممثلة اللبنانية ريتا حرب لنجوم المُسلسل الدراميّ "ظلّ" الذي سيُعرض خلال شهر رمضان 2021.

وتُشارك ريتا في "ظلّ" إلى جانب كلّ من أبطال العمل باسل خيّاط، ويوسف الخال، وجيسّي عبدو، وغسّان مسعود، ونخبة من نجوم الدراما العربيّة.

وقد عبّرت حرب عن سعادتها الكبيرة في التعامل للمرّة الأولى مع شركة "Media Revolution 7" من خلال المُشاركة بعمل يندرج ضمن الإطار التشويقيّ الغامض، وتؤدّي من خلاله شخصيّة "أمل" المُحاميّة التي تفرض عليها مشاعرها وظروف طارئة مُواجهة أحداث كثيرة مُتشعبّة الخيوط. كما أبدت ريتا حماستها لتقديم هذه الشخصيّة الجديدة عليها من حيث التركيبة والإطار.

تجدر الإشارة أنّ مُسلسل "ظلّ"، يتألّف من ثلاثين حلقة، وهو من إخراج التونسيّ محمّد خياري، وفكرة سيف رضى حامد، وسيناريو وحوار زهير الملّا، ومن إنتاج شركة "Media Revolution 7" لصاحبها مُفيد الرفاعي.

