فن ومشاهير

همام ابراهيم يطلق أغنيته الجديدة "بوسني"

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العراقي "همام ابراهيم" اغنية جديدة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب تحمل عنوان "بوسني" من كلمات قصي عيسى، و الحان علي بدر، و توزيع و ميكس و ماستر كرم الرسام ، وتصميم مهند الظفيري وإنتاج المولى بروداكشن تحت اشراف سمير المولى.

الجدير بالذكر ان همام شارك للمرة الرابعه على التوالي في مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الاوبرا المصرية في القاهرة الذي اقيم خلال جائحه ولاقى صدىً واسعاً و حضوراً ملفتاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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