همام ابراهيم يطلق أغنيته الجديدة "بوسني"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العراقي "همام ابراهيم" اغنية جديدة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب تحمل عنوان "بوسني" من كلمات قصي عيسى، و الحان علي بدر، و توزيع و ميكس و ماستر كرم الرسام ، وتصميم مهند الظفيري وإنتاج المولى بروداكشن تحت اشراف سمير المولى.

الجدير بالذكر ان همام شارك للمرة الرابعه على التوالي في مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الاوبرا المصرية في القاهرة الذي اقيم خلال جائحه كورونا ولاقى صدىً واسعاً و حضوراً ملفتاً.