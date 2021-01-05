شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن تامر على يستعد لطرح أول ألبوماته مطربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الملحن والمطرب تامر علي لطرح ألبومه الأول خلال الفترة المقبلة، وسيضم مابين 8 إلى 10 أغنيات، ويضم أشكالا موسيقية مختلفة.

ويتعاون تامر على فى ألبومه الأول مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيي يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

يذكر أن تامر علي يُعد واحداً من أبرز الملحنين علي الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين منهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وشيرين وتامر عاشور.