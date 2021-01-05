شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مروان وحيد حامد بعد فقدانه والده الكاتب الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق له بعد وفاة والده وجه المخرج مروان وحيد حامد ، نجل الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد ، الشكر لكل من قدم له واجب العزاء.



مروان حامد يعلق علي وفاة والده

وكتب مروان حامد على فيس بوك الخاص به قائلا "البقاء والدوام لله وحده.. شكراً لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكراً لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها".

وأضاف مروان حامد: "والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان، اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي".

واختتم بـ : "عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته. كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة، أشكركم شكراً جزيلاً ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.