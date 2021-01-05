شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد: " كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد فهمى بعيد ميلاد زوجته النجمة هنا الزاهد، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى"، كما شاركه الاحتفال العديد من النجوم من خلال خاصية الاستورى عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام منهم: محمد الشرنوبى، كريم عفيفى، أحمد السعدنى، محمد كيلانى، محمد عطية، كريم فهمى، وعلى ربيع.

وتنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل " حلوة الدنيا سكر"، أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية ، و الذى تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، و يظهر النجم أحمد فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات المسلسل كنوع من الدعم لزوجته في أولى بطولاتها المطلقة.

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.