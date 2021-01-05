شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين ينشر صورة عمرو دياب مع موديل.. ويعلق: حلوة البدايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "حلوة البدايات" وبعد نشر الصورة دخل الجمهور يتساءل: هل يعيش قصة حب جديدة أم أنها مجرد موديل معجبة التقطت صورة مع الهضبة.





وكان النجم عمرو دياب قد حرص على قضاء إجازة العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".

كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منهما صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على انستجرام الصورة معلقا: "دائماً ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.