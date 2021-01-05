شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المنشد الدينى مصطفى عاطف بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداعية فايزة أبوزيد عبر صفحتها بفيس بوك عن إصابة المنشد الدينى مصطفى عاطف بفيروس كورونا، حيث كتبت قائلة:"السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا".

وكان المنشد مصطفى عاطف قد حل ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وأوضح "عاطف" أنه يتحدث عبر اللايف مباشرة من ولاية كازان بروسيا، وذلك ضمن جولة حفلاته هناك للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قال، "فوجئت بتواجد عدد كبير من المسلمين بكازان، وهم يتعاملون بتعاليم الإسلام كما يجب أن تكون، وسعيد بإحيائي لحفلي في كازان، وسأكمل بدءا من الغد بقية حفلاتي بالشيشان وموسكو، وهي سلسلة حفلات تهدف إلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

تحدث "عاطف" عبر اللايف عن فكرة أحدث حملاته والتي تحمل عنوان "فليفرحوا"، قائلا، "أريد من خلال هذه الحملة التحدث عن رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هو مصاحب لي في جميع مراحل يومي، عندما أشعر بالقلق، بالفرح أو غيرها من المشاعر، فأريد أن أوضح للناس كيف كان يتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع التنمر والإدمان، ومع أصحاب الحلم والطموح، مع الكبار والصغار، وغيرها من التعاملات اليومية".

وأضاف، "سأطلق من خلال الحملة، مجموعة من الرباعيات تشرح للناس هذه المعاني، بهدف التعرف أكثر على أخلاق ورحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.