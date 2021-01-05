شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: إلهام شاهين لم تجبرنى على حذف فيديو غنائى معها من حفل راغب علامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365 إن فيديو غنائها مع النجمة إلهام شاهين فيديو قديم من حفل للسوبر ستار راغب علامة قبل سنتين، وقام الأدمن الخاص بصفحتها بنشره يوم عيد ميلاد إلهام شاهين، مشيرة إلى أنه ليس حقيقيا ما يقال عن أن إلهام شاهين طالبتها بحذف الفيديو.

وفي سياق مختلف تشارك رانيا يوسف في مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، حيث من المقرر أن تقدم رانيا دورًا محوريًا في أحداث المسلسل.

رانيا يوسف قدمت آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح"، وعرض على جزأين حتى الآن، مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.