شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد مايلى سايروس لمحبيها فى بداية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت النجمة العالمية مايلى سايروس محبيها وعشاقها بإطلاق المزيد من الأعمال الغنائية المميزة خلال عام 2021، وهو الخبر الذى تصدر العديد من المواقع الفنية الشهيرة وابرزها "ام ان أى".

ومايلى سايروس التى أطلقت ألبومها السابع "Plastic Hearts" شهر نوفمبر الماضى، والذى تعاونت فيه مع عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم مثل دوا ليبا وجوان جيت و بيلى أيدول، أعلنت مؤخرا أنها تخطط لإصدار الكثير من الأعمال الموسيقى فى عام 2021، وهو ما أكدته من خلال صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، وهو ما يؤكد أن النجمة الشهيرة لديها حماس شديد لتنجز الكثير من النجاحات خلال العام الجديد.

يذكر أنه حلت مؤخرا مايلى سايروس ضيفة على "Heart FM"، وبسؤالها عما إذا كانت تفضل تقبيل نجم البوب الكندى جاستين بيبر أو النجم العالمى هارى ستايل ، فقد أجابت مايلى سايروس على الفور مؤكدة أنها تفضل "هارى ستايل" وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية و أبرزها "جاست جيرد" و"ET Canada"، واستكملت مايلى كلامها قائلة: "جاستين بيبر كنت أعرفه منذ فترة طويلة، فى الحقيقة أنا باعتبره واحد من أفراد العائلة.. هارى ستايل يبدو جيد حقا".