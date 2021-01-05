شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من كواليس "القاهرة كابول" فى صربيا تحت الأمطار والثلوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج حسام على من تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صور حسام على ما يقرب من 6 أيام فى "صربيا" وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى وآخرين.

وتواجد في صربيا للتصوير مع المخرج حسام على، الفنان خالد الصاوى والفنان طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، ومدير التصوير كريم أشرف، بالإضافة إلى فريق الإخراج والإنتاج، وأوضحت الصور أن فريق العمل كان يصور فى درجات حرارة منخفضة للغاية، وبدا ذلك واضحاً من الملابس الذين يرتدونها.

ومن المفترض أن يستكمل فريق العمل المشاهد القليلة المتبقية في القاهرة خلال الأيام المقبلة، لينتهى التصوير تماماً، ليتفرغ مخرج العمل لمونتاج جميع حلقات المسلسل ليصبح جاهزاً للعرض في رمضان المقبل.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.