شكرا لقرائتكم خبر عن "وسع للبطل" لـ حمو بيكا وسمر يتخطى مليون مشاهدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا والمطربة سمر دويتو "وسع للبطل" على طريقة الفيديو كليب من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجوا الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي ومدير التصوير فيرونا.

وأعربت المطربة سمر عن سعادتها بوصول الكليب إلى مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه على اليويتوب، وعبرت عن سعادتها أيضا بالتعاون مع حمو بيكا في أول دويتو يجمعهما معًا وأنها قريبًا ستتعاون معه في عمل جديد.





من ناحية أخرى أصدرت مؤخرا نقابة الموسيقيين، بياناً صحفياً، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".