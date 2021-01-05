شكرا لقرائتكم خبر عن "طقه" أغنية جديدة للمطربة سمية تحمل روح الشباب والدلع فى الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سمية أغنية جديدة بعنوان " طقه " تحمل روح الشباب بإيقاعه السريع " ريغيه تون " ، وهو أسلوب وإيقاع موسيقي نشأ في بورتوريكو خلال أواخر التسعينات وتطور من موسيقى الدانسهول وتأثر بموسيقى الهيب هوب الأمريكية وهو مناسب جدا لتلك الأغنية التي حققت في فترة قصيرة جدا نصف مليون مشاهدة بمجرد طرحها .

كلمات الأغنية تحمل الكثير من الدلع في الحب والمغازلة الجميلة من فتاة تعبر عن حبها لحبيبها وهي " طقه " ، وهذه الكلمة في العامية المصرية تعني الجنان في الحب والغزل ، ولحن الأغنية سريع جدا يتناسب مع إيقاع الكلمات وأداء سمية مرح . وطرحت سمية منذ فترة قصيرة أغنية " من غير مافكر ".



سمية

سمية من المطربات المصريات اللاتى يتمتعن بصوت قوي ومتنوع، صوتها يحمل الكثير من الشجن وظهر ذلك مع بداية معرفة الجمهوربها في أغنية " قلب وراح " وأيضا سنجد الدلع وخفة الظل في أغنيتها الأخيرة .

أغنية " طقه " كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني وتوزيع أسامة عبدالهادي وإخراج نبيل مكاوي ومدير التصوير مصطفي فيرونا .