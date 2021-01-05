شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا على تويتر: الوطن العربي فقد فنان وقيمة موسيقية بوفاة إلياس الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على نعى الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، الذى توفى أمس الاثنين، وقدمت يسرا واجب العزاء برسالة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "فقد الوطن العربي فنان وأستاذ عظيم له قيمة فنية كبيرة للموسيقى، الموسيقار إلياس الرحباني. خالص عزائي لعائلة الرحباني، تغمده الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".



يسرا على تويتر

يشار إلى أن إلياس الرحباني مواليد عام 1938، درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945 - 1958) والمعهد الوطني للموسيقى (1955 - 1956)، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وكتب موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية وأعمال درامية إلى جانب معزوفات كلاسيكية على البيانو، وتعاون مع كبار المطربين والمطربات العرب كما أنتج وألف عدة مسرحيات.

وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلداً شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا، وعام 2000 كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا وغيرها.