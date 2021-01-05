شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود .. لماذا حرص النائب جون طلعت على استقبال الفنان العالمى بالمطار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جون طلعت عضو مجلس النواب لدائرة روض الفرج وشبرا على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال النجم المصرى العالمى مينا مسعود فى القاهرة، والذى وصل على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى على رحلة رقم EK925.

ويأتى حرص جون طلعت على استقبال مينا مسعود باعتباره ان أسرته من شبرا قبل الهجرة إلى كندا، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، وكان بصحبة مينا مسعود مدير أعماله المصرى جورج شحاتة.

وكان جورج شحاتة، مدير أعمال مينا مسعود فى مصر، قد أعلن عن وصوله لوضع اللمسات الأخيرة، وبدء استعداداته لتصوير فيلم "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات مع مينا مسعود بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرين عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر.

مينا مسعود

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "اتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر، والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

وأشار جورج إلى أن مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الانتهاء من تجهيزه خلال 2020.

مينا مسعود

ومن آخر أعمال مينا والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التى كان مخطط تنفيذها فى 2020؛ بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.