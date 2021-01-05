شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يكشف عن استعداداته لـ"أهل الكهف" من الجيم: "لسه مشفتوش حاجة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم خالد النبوي جمهوره ومتابعيه آخر استعداداته لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، المنتظر عرضه قريبا، وظهر بالصور وهو في صالة الجيم يستعرض لياقته، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" إنتوا لسه مشفتوش حاجة .. أهل الكهف 2021"، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ويخرجه عمرو عرفة.



خالد النبوي



خالد النبوي

وكان أصيب النجم خالد النبوى بكدمات وخدوش فى الكتف والذراع الايسر، أثناء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، حيث كان يؤدى النبوى مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الأجنبى، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملاؤه أصيب النبوى والفنان محمد ممدوح تايسون فى الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوى وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظا على التصوير.



النبوي في الجيم



النبوي

"أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.



خالد النبوي

وكان آخر أعمال خالد النبوى، مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجمة ريهام حجاج، الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، هلا السعيد، محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على.