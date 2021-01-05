فن ومشاهير

"لؤلؤ" بعد 8 حلقات يكتسح ترند جوجل ويوتيوب وفيس بوك .. صور وفيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

شكرا لقرائتكم خبر عن "لؤلؤ" بعد 8 حلقات يكتسح ترند جوجل ويوتيوب وفيس بوك .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل "لؤلؤ" الذى تخوض به النجمة مى عمر تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض حلقاته على قناة ON يوم 27 ديسمبر الماضى، حيث لاقت الحلقات الماضية ردود أفعال إيجابية واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية

لؤلؤ ترند على يوتيوب فى الدول العربية
لؤلؤ ترند على يوتيوب فى الدول العربية

وسيطرت مقاطع فيديو المسلسل على ترند موقع يوتيوب في مصر بـ 4 مقاطع، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والامارات على مدار الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغانى التي غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك.

مشهد من مسلسل لؤلؤ ترند على يوتيوب
مشهد من مسلسل لؤلؤ ترند على يوتيوب

لم يقف الأمر على السوشيال ميديا بل تصدرت حلقات مسلسل "لؤلؤ" محركات البحث في موقع "جوجل" في مصر والدول العربية مثل الكويت والأمارات والمغرب، ويستمر العمل في تحقيق النجاحات مع عرض كل يوم بشكل يومى، حيث تصدرت الحلقة الثامنة التي تم عرضها أمس ترند جوجل اليوم.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

135141274_10100315040883686_4529039226707832309_o
 

 

 

135296217_10100315157579826_5570143835965377208_o
 

 

135321001_10100315157544896_7551654350300251535_o
 

 

135863457_10100315157609766_7608818784119218881_o
 

 

136060957_10100315157480026_4329370119208824423_o
 

 

136067016_10100315157639706_3731753252643973046_o
 

 

Untitled877887545454
 

 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 13.38.26 (2)
 

 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 13.38.26 (6)
 

 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 13.38.26 (8)
 

 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 13.38.27 (1)
 

 

WhatsApp Image 2021-01-05 at 13.38.27 (2)
 

 

 

 

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا