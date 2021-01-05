شكرا لقرائتكم خبر عن "لؤلؤ" بعد 8 حلقات يكتسح ترند جوجل ويوتيوب وفيس بوك .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل "لؤلؤ" الذى تخوض به النجمة مى عمر تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض حلقاته على قناة ON يوم 27 ديسمبر الماضى، حيث لاقت الحلقات الماضية ردود أفعال إيجابية واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية



لؤلؤ ترند على يوتيوب فى الدول العربية

وسيطرت مقاطع فيديو المسلسل على ترند موقع يوتيوب في مصر بـ 4 مقاطع، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والامارات على مدار الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغانى التي غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك.



مشهد من مسلسل لؤلؤ ترند على يوتيوب

لم يقف الأمر على السوشيال ميديا بل تصدرت حلقات مسلسل "لؤلؤ" محركات البحث في موقع "جوجل" في مصر والدول العربية مثل الكويت والأمارات والمغرب، ويستمر العمل في تحقيق النجاحات مع عرض كل يوم بشكل يومى، حيث تصدرت الحلقة الثامنة التي تم عرضها أمس ترند جوجل اليوم.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.















































