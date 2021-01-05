باسكال مشعلاني تنعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية ، الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

ونشرت باسكال صورة الرحباني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحل ركن من أركان الموسيقي والفن اللبناني والعربي والعالمي، الموسيقار إلياس الرحباني، الله يرحمك نفسك بالسما، وتعازينا الحارة لعائلة الرحباني، أعمالك خالدة وباقية ومدرسة".

وتوفّي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني أمس عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.