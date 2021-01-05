عبد الرحيم أحمد ينتهي من كتابة مسلسل "أبطال من كرتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى الكاتب عبدالرحيم أحمد من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"، ويضم عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

وبدأ الإنتاج التنفيذي لمسلسل "أبطال من كرتون" مع بداية العام الجديد، حيث يجري تسجيل وإنتاج الثلاث حلقات الأولى خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث مسلسل "أبطال من كارتون" حول الشاب الموهوب " رنّان" الذي يعيش في عزلة عن المجتمع واندماجه في أبحاثه داخل معمل الإختراعات الخاص به ، ليزداد طموحه لاكتشاف عالم جديد يعيش بيننا ويتحكم في حياتنا اليومية ، ويحاول أصدقاؤه وعائلته أن يجعلوه يندمج في حياته الدراسية، ولكنه ينتقل في رحلة ما بين الواقع والخيال ليثبت للمجتمع من حوله أهمية أفكاره من خلال تقديم حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة.

من جهة أخرى، يقف السيناريست عبدالرحيم أحمد على تحضيرات عمل سينمائي جديد يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.